12日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ124162 -36.3 55950 ２. 日経Ｄインバ 14783 -41.04352 ３. 野村日経平均 12514 -26.0 59890 ４. 楽天Ｗブル 12263-7.5 66500