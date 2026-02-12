ダイヤモンドバックスのコービン・キャロル外野手が11日（日本時間12日）、右手有鉤骨（ゆうこうこつ）骨折のため戦線離脱すると発表された。公式放送局『MLBネットワーク』ほか、米複数のメディアが報じている。現在25歳のキャロルは昨季143試合に出場し、打率.259、31本塁打、84打点、32盗塁、OPS.884の好成績。年間17三塁打はメジャートップで、球界屈指の俊足を武器に右翼手として活躍した。3月に開催される