札幌市は、２０２５年に閉園したノースサファリサッポロに対し、違法建築物すべての撤去を命じる「除却命令」の手続きに入りました。（阿部記者）「札幌市南区の閉園したノースサファリに来ました。現在も建物は残っていて、市は今後、除却命令を出す方針です」札幌市南区のノースサファリサッポロを巡っては、市が運営会社に対し、２０２５年１２月末までに違法建築物を撤去するよう求めていましたが、１月の立