12日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は、2月14日（土）、15日（日）に行われるホームゲームの来場特典をクラブ公式SNSで発表した。 Asueアリーナ大阪で行われるこの試合は第14節に該当し、チームはVC長野トライデンツとの対戦を予定している。この試合は「SUNTORY SUNBIRDS OSAKA “PINK COURT DAY”」と題して行われ、「いつも応