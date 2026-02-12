落語芸術協会は11日、同協会所属の漫才師・東京太（あずま・きょうた、本名菅谷利雄＝すがや・としお）さんが2月2日午後6時30分、肺がんのため死去したと発表した。83歳だった。栃木県出身。葬儀は近親者にて執り行われた。東さんは昨年6月に81歳で死去したゆめ子さんと1993年に夫婦漫才コンビ「東京太・ゆめ子」を結成。2010年には第65回文化庁芸術祭賞大賞に輝いた。同協会によると、ゆめ子さん死去後も漫談で高座に上がり