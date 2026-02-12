5人組アーティストDa-iCEの花村想太がボーカルを務めるバンド・Natural Lagが、11日に東京ガーデンシアターにて自身最大規模のワンマンライブ『Natural Lag Live 2026』を開催した。【写真】「セクシーでカッコ良すぎです」Da-iCE花村想太、“愛車”公開ライブではアンコールを含む全21曲が披露されたほか、6月より新たなツアーをスタートさせ、8月16日にツアーファイナルとして初となる日本武道館公演を開催することが発表さ