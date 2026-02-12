ふくらはぎの肉離れでWBC出場を辞退した西武・平良海馬投手（26）が12日、宮崎・南郷キャンプでブルペンで投球練習を再開した。練習中に違和感を訴え、7日に「左ふくらはぎの軽い肉離れ」で全治2〜3週間の見込みと診断されていた。昨年のパ・リーグセーブ王は、今季先発に再転向。WBCには出場できなくなったが、チームの先発陣を支える軸として期待されている。この日はキャッチボールを行った後にNPB公式球を使ってブルペン