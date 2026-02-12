バッド・コートさん（米俳優）米メディアによると11日、東部コネティカット州ノーウオークの高齢者施設で肺炎の合併症のため死去、77歳。48年、東部ニューヨーク州ライ生まれ。少年と高齢女性の恋を描いた映画「ハロルドとモード少年は虹を渡る」（71年）で少年役を演じ注目を浴びた。他の出演作に「ライフ・アクアティック」（04年）など。（ニューヨーク共同）