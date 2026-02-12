第51回衆院選は8日投開票され、自民党が定数465の3分の2を超える316議席を獲得し圧勝した。一方で中道改革連合は49議席で、公示前の172から3割弱に減らす惨敗を喫した。【映像】高市総理が国民民主に“ラブコール”（実際の映像）ニュース番組『わたしとニュース』では、選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏が出演し、選挙後の野党の動きや国会の行方について深掘りした。自民党圧勝の中、いくつかの小選挙区で自民党に勝