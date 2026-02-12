ドジャースのバッテリー組が１３日（日本時間１４日）からアリゾナ州グレンデールでキャンプインする。昨年のワールドシリーズ第７戦で中０日登板し、?胴上げ投手?にもなった山本由伸投手（２７）にとっては、日本代表として出場する３月のＷＢＣから始まる長い１年の幕開けとなる。そのエースがマウンド以外で見せた才能の一端が米国内で話題になっている。地元紙「カリフォルニア・ポスト」は１１日（同１２日）、ソーシャ