【カルドセプト ザ ファースト】 7月30日 発売 価格： パッケージ通常版 4,950円 パッケージ数量限定版 8,800円 プレイ人数：1～4人（ローカルマルチプレイのみ） シティコネクションは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/Steam用ボード＆カードゲーム「カルドセプ