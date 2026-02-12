特撮ドラマ「ウルトラセブン」のモロボシ・ダン役で知られる俳優の森次晃嗣が１２日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ウルトラマンを使った“悪ノリ動画”に憤りを見せた。この動画はウルトラマンと巨大化した高市早苗首相が対決し、最後はウルトラマンのスペシウム光線で高市首相が倒される…というもの。生成ＡＩで作られたものと思われるが、１１日ＳＮＳ上で拡散された。しかし「侮辱行為」「高市首相にもウルトラマンにも