魔女か、鬼火か…メキシコ・メヒコ州の丘で捉えられた３つの火の玉の動画がＴｉｋＴｏｋで拡散している。メキシコ紙エル・ヘラルドが先日、報じた。女性が撮影したとみられる動画には、炎に包まれているように見える卵形の３つの火の玉が、夜間に丘の上空をさまざまな方向へゆっくりと移動する様子が映っている。しかも、動画には火の玉から発せられているかのような、「あーーーー」という、うめき声もしくは叫び声のような