【Steam Nextフェス】 開催期間：2月24日～3月3日 【「Arkheron」体験版】 2月21日 配信開始 DRIMAGE JAPANは、Steam用チームベースPvPゲーム「Arkheron（アーケロン）」を、2月24日より3月3日まで開催する「Steam Nextフェス」に出展する。 「Arkheron（アーケロン）」は、米国のBonfire Studiosが開発する見下ろし視点で