高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第19週「ワカレル、シマス。」（第94回）が12日に放送され、トキ（高石）が涙ながらにある決意をし、錦織（吉沢亮）がそれを立ち聞きすると、ネット上には「涙が止まらない」「切なすぎて号泣」「ヒロインが2人…」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】虫かごを持って立ち尽くす錦織