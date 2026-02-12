2026年2月11日(水・祝)に、＜渡辺直美 (20) in 東京ドーム＞が開催された。45,000人以上が来場した本公演は、企画・脚本に加え、コント中の作詞や楽曲プロデュースまで渡辺直美本人が手掛け、デビューから芸歴20年目までの歩みが余すことなく詰め込まれていた。事前に発表していた出演者は渡辺直美のみで、当日駆けつけたゲストはすべてサプライズでの出演となった。若手時代から親交があった千鳥、又吉直樹(ピース)、平成ノブシコ