FANTASTICS初となるベストアルバム『Welcome to Sunshine』が本日リリースされた。本作はCD2枚組となっており、DISC1「FANTASTICS盤」には「FINALE」「BUTTERFLY EFFECT」にメンバーセレクトの楽曲を加えた全10曲、DISC2「FANTARO盤」にはファン投票によって決定した楽曲とこのアルバムのために新録された「OVER DRIVE -2026 Version-」を含む10曲が収録されている。また、本日22時30分からは自身3回目の全国アリーナツアー100日前