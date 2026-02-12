オリオールズが、ブルージェイズからＦＡとなっていた右腕クリス・バジット（３６）を年俸１８５０万ドル（約２８億円）の１年契約で獲得することが１１日（日本時間１２日）に明らかになった。契約金３００万ドルで、先発回数によるインセンティブがついている。ブルージェイズ時代の２３年に１６勝を挙げて最多勝となったバジットは年齢を重ねるごとに安定感を増し、昨季も３１試合に先発して４年連続３０先発以上を達成。