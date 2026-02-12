ビデオリサーチは１２日、ミラノ・コルティナ五輪関連番組の視聴率を発表した。１１日のスノーボード予選・女子ハーフパイプ（ＨＰ）を放送したＮＨＫ総合「ミラノ・コルティナ２０２６オリンピック」（午後７時半）は世帯平均視聴率１２・２％、個人７・３％をマークした。予選では清水さらは２位、工藤璃星（ともにＴＯＫＩＯインカラミ）は４位となり、１６歳コンビがそろって上位で決勝進出。冬季五輪の日本女子で最年少