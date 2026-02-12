Da-iCEの花村想太がボーカルを務めるバンド「Natural Lag」が、2月11日(水・祝)に東京ガーデンシアターにて自身最大規模のワンマンライブ＜Natural Lag Live 2026＞を開催した。ライブ内ではアンコールを含む全21曲が披露されたほか、Natural Lagが今年6月より新たなツアーをスタートさせ、ツアーファイナルとして初となる日本武道館公演を8月16日(日)に開催することが発表された。さらに、公演の最後には花村が一人でステージに登