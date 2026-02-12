茨城県庁で新スタジアムプロジェクトの会見を開いた鹿島アントラーズと茨城県、鹿嶋市は2月12日、茨城県庁で会見を開き、新スタジアムプロジェクトを発表した。2033年の竣工を目標に、総合力の高いスタジアムを整備するとしている。会見には大井川和彦・茨城県知事、田口伸一・鹿嶋市長と共に、鹿島・小泉文明社長が出席。小泉社長は「サッカーだけでなく365日利活用できる、県民に愛されるスタジアムとしていきたい。30年後、