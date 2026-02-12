引き分け廃止で全試合決着へ、勝ち点配分の変更にもアルゼンチン紙が注目明治安田Jリーグ百年構想リーグが打ち出した新たな取り組みが、地球の裏側まで大きな衝撃を与えている。アルゼンチン紙「Diario Ole」は、Jリーグが引き分けで終わったすべての試合において、即座にPK戦を実施することを決定したと報じている。この前代未聞のルールに対し、同紙は「日本のリーグによる革命的な決定」と伝え、世界のサッカー界でも類を見な