TKMTオリジナルフレーム切手高松市提供 高松市は日本郵便四国支社と連携し、市のロゴマーク「TKMT高松」をデザインしたオリジナルフレーム切手を2026年2月20日から販売します。 ロゴマーク制定から１周年を記念して発売するもので、オレンジとブルーの2種類をそれぞれ500シートずつ販売します。１シートに110円切手が10枚セットになっていて、1700円です。 高松市内の郵