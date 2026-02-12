近畿地方では、15日(日)にかけては暖かい空気に包まれて、昼間は春めいた陽気になるでしょう。積雪が多い場所では雪解けが進むため、なだれや屋根からの落雪にご注意ください。また、スギ花粉の飛散が続々と開始する可能性があります。なお、16日(月)の日中以降は冬の寒さが戻るでしょう。寒暖差が体にこたえそうですので、体調管理にも注意が必要です。14日(土)〜16日(月)春めいた陽気から雪が降る寒さへ14日(土)は広く穏やかに