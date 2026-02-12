ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと大阪市は「地域活性化」「スポーツ振興」「子ども・教育」など4分野における包括連携協定を締結。2026年2月12日、大阪市役所にて締結式が行われ、オリジナルデザインマンホールの設置、観光案内板での魅力発信、大阪マラソン2026への初参加などが発表されました。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン＆大阪市「包括連携協定 締結式」レポート  ユニバーサル・スタジオ・ジャパン