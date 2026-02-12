英国で、地球外生命体の残酷な姿が収められたディズニーの新作映画の広告が、子供の情緒に有害であるという理由で撤去命令を受けた。11日（現地時間）、BBCなど現地メディアによると、広告基準協議会（ASA）は、ディズニー傘下の20世紀スタジオが制作した映画『プレデター：バッドランド』のデジタル屋外広告に対し、掲出中止の決定を下した。今回の措置は、該当の広告が児童に深刻な恐怖や不安を植え付ける可能性があるという保護