８日、広東省東莞市の歩行街（歩行者天国）で開かれている無形文化遺産マーケットと迎春花市。年越しムードを味わおうと多くの市民や観光客が訪れている。（東莞＝新華社配信）【新華社広州2月12日】中国広東省広州市中心部の花城広場は春節（旧正月、今年は2月17日）を控え、観光客でにぎわっている。嶺南地域（南嶺山脈以南で、主に広東省、広西チワン族自治区、海南省を指す）の特色を持つ無形文化遺産「英歌舞」や「醒獅（広