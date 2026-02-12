江蘇省泰州市高港区にある造船会社、泰州口岸船舶の生産拠点で建造中の大型船。（１月１９日、ドローンから、泰州＝新華社配信／周社根）【新華社北京2月12日】中国の31省・自治区・直轄市の2025年の域内総生産（GDP）データが出そろった。上位10地域は広東省、江蘇省、山東省、浙江省、四川省、河南省、湖北省、福建省、上海市、湖南省だった。10地域のGDP総額は85兆5117億元（1元＝約22円）に上り、全国の61.4％を占めた。前