ニュウマン新宿野イベントスペースに、期間限定のポップアップショップ「chara style(キャラスタイル) by Belle Maison」がオープン。第3弾となる今回のポップアップショップでは、26年度末でマスコットキャラクターを卒業する「Suicaのペンギン」や、世代を超えて愛されている「ムーミン」のグッズが展開されます！ ベルメゾン ニュウマン新宿「chara style(キャラスタイル) by Belle Maison」  期間：2026年2月15