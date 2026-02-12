【新華社広州2月12日】中国の午（うま）年の新春が目前に迫る中、広東省沿海部の潮汕地区に伝わる無形文化遺産「英歌舞」を題材にした短編ドラマ「中華戦舞」が12日からインターネット配信される。作品には武術や演劇の要素が一体化した舞踊「英歌舞」の豪快さや勇猛さが表現されているほか、潮汕地区の風景や、特色のある飲食、伝統文化も幅広く紹介されている。（記者/周穎）