5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのアリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」』のファイナル公演が11日に東京・国立代々木競技場 第一体育館にて行われた。【ライブ写真】M!LK アリーナツアーファイナル公演の写真がたっぷり！ソロショットも昨年12月6日、7日の兵庫・神戸ワールド記念ホールを皮切りに、今年1月17日、18日の愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールAでの公演を経て、ファイナル公演