アサヒグループHDのロゴアサヒグループホールディングスは12日、1月のビール類の販売実績が金額ベースで前年同月比11％減だったと発表した。サイバー攻撃によるシステム障害の影響が続いたためで、システムによる受注は再開したが、全商品の出荷再開には至らなかったとしている。酒類以外では、「三ツ矢サイダー」などの清涼飲料を扱うアサヒ飲料で販売数量が16％減少した。食品や粉ミルクを扱うアサヒグループ食品の売上金額