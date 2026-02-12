漫才師の東京太（本名・菅谷利雄＝すがや・としお）さんが２日、肺がんのため亡くなったことが１２日、分かった。８３歳。落語芸術協会が発表した。東京都台東区出身。東さんは１９６１年に松鶴家千代若・千代菊に入門。６６年に当時の東京都知事だった東龍太郎氏から東京太の芸名をもらった。９３年に妻のゆめ子とコンビを組み「東京太・ゆめ子」を結成。２０１０年に文化庁芸術祭大賞を受賞する。夫婦ならではの息の合った