犬が触られたくないときのサイン3つ 1.目を合わせない 犬は家族や仲間と目を合わせてコミュニケーションを取る動物です。 飼い主さんに「大好き！」と伝えるときやかまってもらいたいときには、キラキラとした目で見つめてくることがあるでしょう。 一方、あまりかまわれたくないと思っているときや放っておいて欲しいときは、コミュニケーションを拒否するように目を逸らすことがあります。 人間でも話しかけ