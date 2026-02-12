現地時間２月11日に開催されたプレミアリーグの第26節で、日本代表MF三笘薫を擁する14位のブライトンが３位のアストン・ビラと敵地で対戦。三笘が左サイドハーフで先発したなか、86分にオウンゴールで失点し、０−１で敗れた。これでリーグ戦６戦未勝利。直近では13試合でわずか１勝と厳しい状況に陥っている。 そんなクラブに対してアストン・ビラ戦後、ブライトンファンからSNS上で「いつまでこの状況を続けるんだ」