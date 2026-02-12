選手たちが写真をリクエストする。一人ひとり、それぞれ２ショットで。最後にみんなで集合写真も。彼らはみな高校年代で、着ているジャージにはJ各クラブのロゴ。中村俊輔は快く応じる。自ら手を差し伸べて握手。「頑張ってください」と言葉をかける。試合後のワンシーンだ。２月11日にニッパツ三ツ沢球技場で行なわれた『NEXT GENERATION MATCH』。U-18Jリーグ選抜と日本高校サッカー選抜が対戦し、後者が２−０で勝利を収