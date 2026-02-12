廉も謝罪の意思を見せたが、アクシデントに会場も騒然となった（C）Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪、現地2月11日に行われたスピードスケート男子1000メートルでアクシデントだ。問題のシーンは11組で起きた。世界王者のユップ・ベンネマルス（オランダ）と廉子文（中国）が同組となった中でラスト1周となった中、2人がレーンをインとアウトで交錯する際に接触、バランスを崩した。 【関連記事】「涙すら出ない」“異例”