ユニクロは、クラシックなプレッピースタイルに遊び心を加えたコレクションの2026年春夏のUNIQLO and JW ANDERSONから、英国のウォータースポーツに着想を得た機能性と、軽やかな着こなしを叶えるレイヤリングスタイル、そして鮮やかなカラーアクセントが特徴の商品と発売する。定番のウィメンズオックスフォードシャツに、待望の半袖が登場する。イエローやピンクを含む全6色を展開し、ショート丈のボクシーシルエットがモダンな