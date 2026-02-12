「軽量アルミフレームモデル（CB2621）」ブリヂストンスポーツは、軽さと使いやすさにこだわった「軽量アルミフレームモデル（CB2621）」を3月11日から発売する。同モデルは、重量が1.9kgで、筒無しの構造ながらアルミフレーム採用によって持ち手の安定感を保持している。また、杢調の生地を採用し、落ち着いた雰囲気に仕上げた。カラーバリエーションは3色。同社はゴルフにおける様々な“接点”を、タイヤ開発で培われた解析技術