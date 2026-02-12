セイコーウオッチは、＜グランドセイコー＞から、国内外で高い評価を得ている「雪白（ゆきしろ）パターン」をダイヤルにあしらった、ケース径33.0mmのクオーツモデルを2種発売する。いずれも4月24日発売予定となる。堅さを帯びた雪面に冷たく乾いた風が吹きつけることで生み出される風雪紋は、厳しい冬山で見られる美しい景色の一つ。その風雪紋を写し取った「雪白パターン」と呼ばれるダイヤル模様は、2005年に初めて登場して以来