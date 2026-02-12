神奈川県警は12日までに、無許可で住宅工事を請け負ったとして、建設業法違反の疑いで、リフォーム会社「オプト・トータル・サービス」社長原田駿容疑者（36）＝横浜市都筑区見花山＝ら男2人を逮捕した。県警は、同社が「点検商法」で不安をあおって高額な契約を結び、県内外で悪質な工事をしたとみて詳しく調べる。逮捕容疑は2024年2〜3月、国や県の許可を得ずに、同県伊勢原市の住宅で屋根や外壁塗装などの工事を1089万円で