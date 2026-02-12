女優の大竹しのぶ（68）が11日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。8年前に還暦を迎えた際、長男からプレゼントされた物を明かした。同番組で「パートナーへプレゼントしたのに着てもらえない服の処遇に困る」という、女性リスナーの悩みを取り上げた大竹。極端な小声で「難しいところだな…どうなんだろう…もったいなくて着れない…？ホントは気に入らなかったんじゃないのか