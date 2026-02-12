弘中綾香が明かす、『たぶん、ターニングポイント』が生まれるまで テレビ朝日アナウンサー・弘中綾香による出産・育児エッセイ『たぶん、ターニングポイント』(朝日新聞出版)が発売された。本書は、2023年に第一子を出産した弘中が、その前後で抱えた戸惑いや葛藤、そして変化を、当時の感情の鮮度を保ったまま綴った書き下ろしの一冊だ。今回のインタビューでは、連載の延長として書き留めてきた記録がどのように一冊へ結実