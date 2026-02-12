巨人の松浦慶斗が1回1安打無失点、3奪三振新たな球団でハツラツデビューだ。巨人は宮崎キャンプの11日、「ひなたサンマリンスタジアム宮崎」で紅白戦を行った。昨年オフの現役ドラフトで日本ハムから加入した松浦慶斗投手は1回1安打無失点。奪ったアウトはすべて三振という内容で、ファンを喜ばせた。白組の3番手で登板した22歳左腕はドラフト4位の皆川岳飛外野手（中大）を外角への直球で見逃し三振。続く萩尾匡也外野手は空