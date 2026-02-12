長い沈黙を破り、YGエンターテインメントの創業者で総括プロデューサーのヤン・ヒョンソク氏が、約5年ぶりにメディアのインタビューに応じた。長らくメディアとの接触をほぼ断っていたヤン氏は、記者が毎年送っていたあいさつのメッセージにも返信していなかった。【注目】YGが“薬局”と呼ばれるワケだが今回、本サイト提携メディア『OSEN』の記者に、突然電話をかけてきたという。トップ自ら最前線に「何年もメッセージをいただ