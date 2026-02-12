【モデルプレス＝2026/02/12】女優の杉咲花が主演を務める日本テレビ系ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時〜）。このたび、timelesz（タイムレス）の松島聡が、2月25日放送の第6話に出演することが発表された。【写真】28歳timeleszメンバー、ドラマ内で黒髪も披露◆松島聡「冬のなんかさ、春のなんかね」出演決定松島はtimeleszのメンバーとして音楽活動をするほか、ドラマ、舞台など俳優としても活躍。2017