K-POP授賞式「2026 D AWARDS with upick」が、数々の受賞記録を残し、グローバルなファンフェスティバルとして幕を閉じた。トロフィーの重みと同様に際立っていたのは、現在のK-POPシーンを牽引するグループの存在感だった。【話題】ENHYPEN・ヒスン、「D AWARDS」人気賞1位に！2月11日、ソウル・高麗大学のファジョン体育館で開催された「2026 D AWARDS with upick」は、この1年間K-POPを輝かせたアーティストたちにスポットを当