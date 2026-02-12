芸能活動 15 周年を迎え、日本での記念 LIVE 公演を先日発表した韓国の歌手兼俳優のシン・ウォンホから、新たな朗報が届いた。3月 4日（水）に韓国で自身初となる SHIN WONHO 1st mini Album 『ONE』（NEMO VER）の発売と配信がスタート。それに伴い、日本版スペシャルVerであるSHIN WONHO 1st mini Album『ONE』（Japan Special Edition）を同日発売することが決定した。【注目】シン・ウォンホ出演のドラマも！日本で人気を呼ん