銀座コージーコーナーは、2026年2月16日から3月26日頃までの間、「贅沢 とちあいか苺の春ショート」(税込745円)を、全国の生ケーキ取扱店で販売する。なお、北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。【商品画像はこちら】上面にもサンドにも「とちあいか」苺を使用した贅沢なショートケーキ栃木県を代表する品種「とちあいか」は、「愛される栃木の果実」になって