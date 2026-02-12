意中の女性との初デートは嬉しいものですが、いきなり二人きりになると会話のタネが見つからず、困ってしまうことも多くあります。確実に場をつなげられる話題があれば、安心してデートに臨めるはず。今回は、『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「初デートで話題が詰まったときに鉄板の『場つなぎトーク』９パターン」をご紹介します。【１】美しいもの、面白いものなどの感想を言い合う「今見えているもの」の話「